Канада — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на игру чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Канада – Швейцария.

Ставка: Швейцария не проиграет и ТБ 5.5 за 3.26.

«Как ни крути, но это будет матч лидеров группы B, победитель которого почти наверняка выиграет группу и получит достаточно простого соперника в четвертьфинале. Главным бенефициаром этой встречи выступает команда Чехии, которая в случае завершения матча в основное время получает возможность выйти на второе место в группе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но самое главное заключается в том, что швейцарцы в последнее время достаточно успешно в рамках чемпионатов мира играют с родоначальниками. Казалось бы, где в мировом хоккее Швейцария, а где Канада? Но ведь бьют «кленовых» регулярно и больно, и за десять последних лет у соперников равенство по количеству побед 4-4. Представляете, у канадцев равенство по количеству побед со швейцарцами?

На этот раз швейцарцы, наигранные Еврохоккейтуром, тоже очень и очень неплохи. Команда, конечно, у них достаточно возрастная, но ещё не дряхлая. У канадцев, как обычно, потенциал огромен, только пока дремлет, и неизвестно, проснётся ли. В общем, получаем мы на выходе матч достаточно равных соперников, а значит, искры полетят.

Более того, я даже готов поставить на швейцарцев, но не так чтобы в лоб. Думаю, что «сырники» в предстоящем матче наберут минимум одно очко. При этом тотал будет достаточно весёлым, от 5.5 и выше», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 23.28.

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