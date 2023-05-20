«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.75.

«Дортмундской «Боруссии» остается рассчитывать на двух соперников «Баварии» — кто-то из них должен отобрать у мюнхенцев очки, чтобы у «Боруссии» появился шанс на чемпионство. «РБ Лейпциг», на мой взгляд, сделать это может, если сыграет смело.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бавария» сейчас довольно нестабильна. От этого матча я жду забитых голов. Практически уверен, что «Лейпциг» свой момент подкараулит у ворот «Баварии», а она может забить и два-три гола. А может, матч и завершится со счётом 2:2. В любом случае голы тут должны быть. Моя ставка – обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 23.28.

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