«Бавария» — «Лейпциг»: ставка Александра Мостового на игру Бундеслиги

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг».
Ставка: ТБ 3 за 1.99.
«Бавария» и «Лейпциг» встретятся в рамках 33 тура Бундеслиги. Очень интересная игра. Клубам необходимы очки, так что думаю, нас тут ждет борьба все 90 минут.
«Бавария» все никак не может оторваться от «Боруссии» Дортмунд в таблице. Сейчас между лидерами турнира одно очко разницы. Так что подопечным Тухеля нельзя оступаться в оставшихся матчах. Впрочем, в последнее время клуб и так только побеждал – 2:0 с «Гертой», 2:1 с «Вердером» и 6:0 с «Шальке».
«Лейпциг» тоже нуждается в очках. Сейчас клуб идет на третьем месте. Однако его отрыв от «Униона» тоже составляет всего один балл. «Фрайбург» с пятой позиции отстает на четыре очка. Так что в случае нескольких неудач подопечные Марко Розе рискуют опуститься за пределы зоны выхода в ЛЧ.
В последнее время «Лейпциг» тоже только выигрывал. В том числе, удалось коллективу как раз обыграть «Фрайбург» — 1:0. Такие частые победы и помогли забраться уже на третье место.
Я в этом матче жду голов. Не могу сказать, что «Бавария» точно выиграет с большим отрывом. Все-таки в этом сезоне мюнхенцы выдавали не лучшие встречи, особенно после быстрой замены Нагельсманна на Тухеля.
А вот «Лейпциг» смотрится довольно неплохо. Клуб часто побеждает и по праву занимает место в топ-4. Так что я думаю, гости навяжут борьбу «Баварии». На двоих команды точно много забьют.
Моя ставка – тотал больше трех мячей», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 23.28.
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