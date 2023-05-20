«Бавария» — «Лейпциг»: ставка Александра Мостового на игру Бундеслиги

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг».

Ставка: ТБ 3 за 1.99.

«Бавария» и «Лейпциг» встретятся в рамках 33 тура Бундеслиги. Очень интересная игра. Клубам необходимы очки, так что думаю, нас тут ждет борьба все 90 минут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бавария» все никак не может оторваться от «Боруссии» Дортмунд в таблице. Сейчас между лидерами турнира одно очко разницы. Так что подопечным Тухеля нельзя оступаться в оставшихся матчах. Впрочем, в последнее время клуб и так только побеждал – 2:0 с «Гертой», 2:1 с «Вердером» и 6:0 с «Шальке».

«Лейпциг» тоже нуждается в очках. Сейчас клуб идет на третьем месте. Однако его отрыв от «Униона» тоже составляет всего один балл. «Фрайбург» с пятой позиции отстает на четыре очка. Так что в случае нескольких неудач подопечные Марко Розе рискуют опуститься за пределы зоны выхода в ЛЧ.

В последнее время «Лейпциг» тоже только выигрывал. В том числе, удалось коллективу как раз обыграть «Фрайбург» — 1:0. Такие частые победы и помогли забраться уже на третье место.

Я в этом матче жду голов. Не могу сказать, что «Бавария» точно выиграет с большим отрывом. Все-таки в этом сезоне мюнхенцы выдавали не лучшие встречи, особенно после быстрой замены Нагельсманна на Тухеля.

А вот «Лейпциг» смотрится довольно неплохо. Клуб часто побеждает и по праву занимает место в топ-4. Так что я думаю, гости навяжут борьбу «Баварии». На двоих команды точно много забьют.

Моя ставка – тотал больше трех мячей», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 23.28.

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