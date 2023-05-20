«Оренбург» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Зенит» в 28-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.50.

«Зенит» уже чемпион, и Малком в заключительных матчах чемпионата не сыграет. Он уже отправился в Бразилию. Ренан улетел на чемпионат мира по своему возрасту. Возможно, кого-то ещё из легионеров мы не увидим.

В общем, с таким «Зенитом» уже можно и нужно играть. Когда там российский костяк, то ничего страшного нет, в том числе и для «Оренбурга». К тому же «Оренбург» дома всем даёт бой, обыграть его там очень сложно. И его легионеры пока на месте. Для них игра с «Зенитом» — шанс проявить себя снова, попасть на карандаш селекционеров более статусных клубов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Жду здесь весёлый, атакующий футбол. «Оренбург» так стремится играть в каждом матче. Это стиль Лички. И у его команды есть поставленная игра, которая нравится и болельщикам, и специалистам. И хочется оренбуржцам как-то ответить на разгром в первом круге, когда они пропустили восемь мячей в Петербурге. Настрой будет серьёзным, пусть матч ничего не решает.

«Зенит» же наверняка получит свои моменты. Вряд ли он будет больше владеть мячом, более вероятно, что петербуржцы сыграют на контратаках. Но «Оренбург» играет сам и позволяет играть соперникам.

Просто поставлю на «обе забьют». Не сомневаюсь, что уж по одному голу команды организуют», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 23.28.

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