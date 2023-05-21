«Наполи» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Наполи» — «Интер».

Ставка: ничья за 3.35.

«Наполи» встретится с «Интером» в рамках 36-го тура итальянского чемпионата. Миланцам может играть на руку, что неаполитанцы уже обеспечили себе победу в турнире. Ведь график у подопечных Индзаги, мягко говоря, не самый простой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На неделе «Интер» смог обыграть «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов — 3:0 по сумме двух матчей. Теперь в финале еврокубка команде предстоит играть с «Манчестер Сити». Но до этого ещё несколько недель. А пока что подопечные Индзаги могут сконцентрироваться на Серии А.

В чемпионате «Интер» играет уверенно — идёт сейчас на серии побед. С 66 очками клуб располагается на третьем месте. И уже будет тяжело миланцам опуститься ниже топ-4 — отрыв от пятой строчки составляет пять очков. Так что думаю, «Интер» спокойно завершит сезон в зоне выхода в ЛЧ.

«Наполи» же проиграл в последнем туре Серии А — 0:2 с «Монцей». Но это никакого значения для подопечных Спаллетти не имело. Ведь команда уже обеспечила себе скудетто. Теперь неаполитанцы будут доигрывать сезон в своё удовольствие. Других турниров у них уже нет.

Если бы не недавняя игра в Лиге чемпионов, то «Интер» тут точно был бы фаворитом. Клуб и идёт на серии побед, и имеет мотивацию из-за турнирного положения. Однако, думаю, подопечные Индзаги приложили много усилий, чтобы выйти в финал ЛЧ. А сейчас им предстоит встреча с лучшей командой Италии. Поэтому склоняюсь тут к ничьей», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

Дмитрий Баринов согласился продлить контракт с «Локомотивом».

Корнаухов: вряд ли Абаскаль чем-то удивит Федотова.

Сёмин назвал двух сильнейших футболистов РПЛ.