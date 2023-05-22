«Ньюкасл» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Лестер».
Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (-1.5) за 1.99.
«Ньюкасл» и «Лестер» встретятся в рамках чемпионата Англии. По-моему, тут всё весьма очевидно. «Сороки» обязаны одерживать уверенную победу.
Интересная концовка сезона выходит у «Ньюкасла», конечно. Они с «МЮ» всё ещё борются за третье место, поочередно теряя очки. Причём к ним уже приблизился «Ливерпуль». Так что в случае поражений в оставшихся матчах «сороки» рискуют опуститься даже за пределы топ-4.
Впрочем, к форме команды Эдди Хау нет претензий – она отлично смотрится весь сезон. Летом, возможно, подкупит «Ньюкасл» ещё звёзд для еврокубков и клуб станет полноценным претендентом на лидерство в АПЛ. Единственное поражение недавно «сорокам» смог нанести только «Арсенал» — 2:0.
А вот у «Лестера» довольно плачевная ситуация выходит в концовке сезона. С 30 очками клуб идет в зоне вылета – теоретические шансы на сохранение прописки в лиге у него ещё есть. Однако к настрою и форме «лис» есть вопросы. Коллектив не выигрывает в четырёх турах кряду. В том числе за этот период «Лестер» не смог обыграть своих соседей по таблице – 1:1 с «Лидсом» и 2:2 с «Эвертоном».
В общем, я тут не вижу особых предпосылок к успеху «Лестера». Команда ещё и играет на выезде. У себя дома «Ньюкасл» особенно опасен. «Сороки» сейчас ещё и мотивированы борьбой за места в Лиге чемпионов.
Я уверен тут в успехе «Ньюкасла». Предлагаю поставить на его победу с форой (-1.5) мяча», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 6.33.
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