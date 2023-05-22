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Прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Ювентус» с коэффициентом 2.90

Прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Ювентус» с коэффициентом 2.90
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.90.

«Ювентусу» вернули 15 очков, и туринцы поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Судебные тяжбы всё ещё продолжаются, но высока вероятность, что штраф в итоге могут отменить вовсе или уменьшить до шести очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После апрельской паузы на матчи сборных «старая синьора» не отличается стабильностью результатов. В восьми последних турах Серии А туринцы набрали лишь 13 очков — победили в четырёх встречах и раз сыграли вничью.

Италия - Серия А. 36-й тур
22 мая 2023, понедельник. 21:45 МСК
Эмполи
Эмполи
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ювентус» по-прежнему располагается на второй строчке турнирной таблицы, но лишь на три очка опережает «Интер», а также только пять очков отделяет команду от идущего пятым «Милана». После вылета из Лиги Европы Массимилиано Аллегри обязан сконцентрироваться на победной концовке в чемпионате и обзавестись более внушительным буфером от конкурентов, чтобы не остаться без Лиги чемпионов, если штраф смягчат до шести очков.

«Эмполи» в последних турах обыграл «Болонью» (3:1) и «Салернитану» (2:1), а также сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1) и смог решить задачу-минимум — сохранить место в Серии А. Оставшиеся матчи подопечные Паоло Дзанетти могут доиграть в своё удовольствие. Рекомендуем ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1) за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 6.33.

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