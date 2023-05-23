Словакия — Норвегия: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Словакия – Норвегия.

Ставка: ничья за 6.05.

«Со словаками всё ясно до очевидности. Им надо бить норвежцев в основное время и надеяться на то, что швейцарцы сделают своё дело, а не пойдут навстречу хозяевам, подарив им очко вместе с выходом в плей-офф. С норвежцами в последний игровой день у словаков проблем возникнуть не должно, поскольку те накануне совершили подвиг, впервые в новейшей истории обыграв родоначальников. То есть норвежцы будут на остатках всеобщего ликования и вряд ли смогут собраться ещё раз. По крайней мере настолько, чтобы устоять против сверхмотивированной сборной Словакии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, игра самой сборной Словакии вызывает много вопросов. Норвежцы-то будут играть весело, с шутками и прибаутками – они уже герои. А вот словаки у нас какие-то сверхосторожные, боятся собственной тени и по этой причине отдали в групповом турнире уже немало очков.

Плюс не будем забывать, что норвежцы наверняка будут дополнительно мотивированы хозяевами. Которым, конечно же, выгодно загрести жар чужими руками и потом не рвать аорту в матче с лидерами группы.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 23 мая 2023, вторник. 12:20 МСК Словакия Не начался Норвегия Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому предположу достаточно малорезультативный матч, поскольку лихих бомбардиров в составах обеих команд на этом чемпионате не наблюдается. Думаю, тотал в матче вряд ли превысит 7.5. И завершится этот матч в основное время ничьей. Которая и выведет сборную Латвии в четвертьфинал, а сборной Словакии покажет кукиш. Потом, уже в овертайме, словаки победят, но кому это уже будет нужно», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.30.

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