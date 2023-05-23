«Вальядолид» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Вальядолид» — «Барселона».
Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.00.
«Сейчас такая ситуация, когда хочешь поставить и против «Барселоны», и против «Вальядолида». С «Барселоной» всё понятно. Команда Хави выиграла чемпионат досрочно и утратила всякую мотивацию. Следствием этого стало поражение на своём поле от «Реала Сосьедад». Это было первое домашнее поражение каталонцев в Ла Лиге в текущем сезоне.
Если «Барселона» так отыграла при своих болельщиках, да ещё и основным составом, то как же она проведёт матч на выезде, когда на неё никто не смотрит?
В то же время у «Вальядолида» предельная турнирная мотивация, так как команда опустилась в зону вылета. Выжить ещё можно, так как в двух оставшихся турах матчи с прямыми конкурентами, но и тут, казалось бы, можно было бы ставить на победу или на 1Х. Однако «Вальядолид» выглядит просто ужасно. Проиграл пять матчей подряд. На такую команду ставить опасно.
В данном случае я бы выбрал такую ставку: тотал второго тайма больше первого. Такая ставка сыграла в последних трёх матчах «Вальядолида», причём уверенно, так как первые таймы завершались со счётом 0:0. В итоге 0 голов в первых таймах и восемь голов во вторых таймах в последних трёх матчах.
Эта ставка также играла в большинстве последних матчей «Барселоны», плюс не стоит забывать, что во втором тайме на замену выйдут свежие атакующие игроки, которые будут играть против уставших защитников», — сказал Вишневский.
Экспресс с коэффициентом 9.30.
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