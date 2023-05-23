Канада — Чехия: ставка Анатолия Емелина на матч чемпионата мира по хоккею

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч ЧМ-2023 Канада – Чехия.

Ставка: победа Канады за 1.95.

«Обычно матч между этими командами, даже на групповом этапе, превращается в самый настоящий хоккейный праздник. В принципе, так должно произойти и сейчас.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборные Канады и Чехии борются за второе место в своей группе. Конечно, для них это не бог весть какой рубеж, но всё же выйти в плей-офф лучше на позитиве. Тем более что подопечные Андре Туриньи заставили изрядно понервничать своих почитателей в предыдущем матче с Норвегией. На старте второго периода «кленовые листья» уступали 0:2. И всё, что удалось сделать канадцам, это затащить встречу в овертайм за 12 секунд до сирены, чтобы затем уступить хоккейному «карлику» в серии буллитов 2:3. В общем, вечным фаворитам надо реабилитироваться.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 23 мая 2023, вторник. 16:20 МСК Канада Не начался Чехия Кто победит в основное время? П1 X П2

Ну а чехи уступили лидеру группы Швейцарии — 2:4. При этом вся игра команды Кари Ялонена строится вокруг Романа Червенки и Доминика Кубалика. Они свои шайбы забросили, но партнёры их не поддержали. Вот и надо сейчас показать себя в лучшем свете. Тут ещё есть и такой момент. В 2019 и 2022 годах чешские хоккеисты были нещадно биты канадцами в полуфинале чемпионата мира 1:5 и 1:6. И вообще, Канада с 2014 года уступила этому сопернику всего 3 матча из 14. А это говорит уже о психологии. Справиться с ней будет чехам очень сложно. Канадцы победят и на этот раз. Победа Канады в основное время», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 9.30.

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