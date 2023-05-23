Швеция — США: прогноз Максима Лебедева на матч хоккейного ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Швеция – США.

Ставка: победа Швеции в матче за 1.70.

«Американцы на групповом турнире очков не теряли, шведы отдали одно очко своим географическим соседям. В общем, всё идёт к тому, что скандинавы могут в очередной раз выиграть группу. Другое дело, что на этом обычно шведские успехи на турнире заканчиваются и начинаются сплошные проблемы. Но это будет уже потом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У американцев будет преимущество, поскольку накануне у них был выходной, тогда как шведам пришлось разбираться с судорогами сборной Дании. Дания взбрыкнула, возможно, в последний раз, даже открыла счёт, но…шведы разобрались достаточно спокойно.

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 23 мая 2023, вторник. 16:20 МСК Швеция Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Несмотря на американское преимущество, меня не покидает ощущение, что столь же спокойно и основательно шведы разберутся и со «звёздно-полосатыми». Не факт, что в основное время, но при изначальной разнице в одно очко шведам можно побеждать как угодно.

Поэтому прогноз у меня вырисовывается достаточно своеобразным. Предположу, что обе команды весьма аккуратно сыграют в обороне, поэтому тотал не улетит за пределы 6.5. А по итогам матча шведы наберут минимум два очка, то есть выиграют любым, возможно, даже самым извращённым способом. Но – выиграют», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.30.

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