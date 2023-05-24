«Фиорентина» — «Интер»: смотри прямую трансляцию финала Кубка Италии!
Поделиться
24 мая пройдёт финальный матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
В Серии А чемпион давно известен, а вот за Кубок будет настоящая рубка! Обе команды дошли до финала в еврокубках: «Интер» — в Лиге чемпионов, «Фиорентина» — в Лиге конференций. Так что и те, и другие имеют шансы в этом сезоне пополнить свою коллекцию даже не одним трофеем. Кто завоюет Кубок Италии?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер».
Комментарии
- 24 мая 2023
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 23 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 22 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
Партнерский контент