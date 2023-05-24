«Фиорентина» — «Интер»: смотри прямую трансляцию финала Кубка Италии!

24 мая пройдёт финальный матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

В Серии А чемпион давно известен, а вот за Кубок будет настоящая рубка! Обе команды дошли до финала в еврокубках: «Интер» — в Лиге чемпионов, «Фиорентина» — в Лиге конференций. Так что и те, и другие имеют шансы в этом сезоне пополнить свою коллекцию даже не одним трофеем. Кто завоюет Кубок Италии?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер».