«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Брайтона» с форой (0) за 2.94.

«Ман Сити» встречался с «Челси» уже в ранге чемпиона и даже тот факт, что матч был домашним, не слишком усердствовал, играя в пешеходный футбол. У команды в ближайшие две с небольшим недели два финала – с «МЮ» и «Интером» — и именно в них «Сити» будет играть на своем максимуме. Пока же главным будет не перенапрячься и не сломаться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Брайтон» в последнее время чередует отличные игры с провальными. Моральная составляющая стала играть слишком большую роль для южан. Нет больших сомнений в том, что на матч с чемпионами настрой будет соответствующим. К тому же это последняя домашняя игра сезона, и у всех, конечно, будет желание проститься со своими болельщиками на два месяца должным образом. Да и игроки вроде Макалистера, Митомы, Кайседо и Фергюсона захотят сыграть на максимуме – кто-то понимая, что это прощальная игра на «Амексе», кто-то просто чтобы завершить отличный сезон, громко хлопнув дверью», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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