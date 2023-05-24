«Брайтон» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.81.

«Брайтон» и «Манчестер Сити» сыграют в перенесённом матче 32-го тура АПЛ. Для «горожан» эта встреча не имеет особого значения – они уже выиграли в чемпионате. А вот «чайки» ведут борьбу за еврокубки. Так что не думаю, что в этом матче всё очевидно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Брайтон» с 61 очком идет на шестом месте в Премьер-лиге. Выше клубу уже будет тяжело подняться – «Ливерпуль» обгоняет его на пять очков. Однако вот «Астон Вилла» с позиции ниже имеет разрыв с подопечными Де Дзерби всего в три очка. Поэтому в оставшихся турах «чайкам» нельзя уступать, чтобы не терять шестую строчку.

В последнее время «Брайтон» чередовал разные результаты. Так, например, смогла команда обыграть «Арсенал» с верхушки таблицы – 3:0. Но вот «Эвертону» со дна турнира «чайки» уже уступили, причём с крупным счётом 1:5. Так что матчи подопечных Де Дзерби не так уж просто прогнозировать.

О чемпионе говорить особо нечего. Клуб в очередной раз доказал, что является лучшим в Англии. Ему, конечно, помогли частые неудачи «Арсенала» на финише сезоне. Но и без них, думаю, команда Гвардиолы добилась бы успеха. «Горожане» уже гарантировали себе чемпионство. Теперь клуб морально настраивается на победы в Кубке Англии и в Лиге чемпионов.

Думаю, в этом матче «Сити» выйдет на поле вторым составом. Но даже резервисты у «горожан» достаточно сильные. «Брайтону» не удастся прервать длинную серию побед соперника. Моя ставка – победа «Манчестер Сити», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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