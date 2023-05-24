«Фиорентина» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Италии

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч «Фиорентина» — «Интер».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.05.

«Это не единственный финал для команд в сезоне, так как они ещё вышли в финалы еврокубков. Мне кажется, что игра должна получиться хорошей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» здорово держит мяч, как и «Фиорентина». При этом «Интер» — лучшая контратакующая команда в Италии. «Интер» хорош в защите, его сложно взломать, средняя линия очень сильная.

«Фиорентина» любит проводить вертикальные атаки, здорово разыгрывает мяч, и есть кому подавать с флангов.

Кубок Италии. Финал Кубок Италии. Финал 24 мая 2023, среда. 22:00 МСК Фиорентина Флоренция Не начался Интер М Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая, что команды целенаправленно готовились к этому финалу и имеют большой атакующий потенциал, можно ждать результативного матча. Моя ставка – тотал 2-3 гола за матч», — сказал Керимов.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

Джикия: я нужен «Спартаку».

Агент: Карпукас мог получить предложение от «Зенита».

Рахимов: чтобы «Рубин» был конкурентоспособным, ему нужно усиление.