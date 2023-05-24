«Фиорентина» — «Интер»: прогноз Алексея Гасилина на игру Кубка Италии

Известный в прошлом футболист, а ныне комментатор Алексей Гасилин дал прогноз на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 2.04.

«Хочу дать прогноз на финал Кубка Италии, где сыграют «Фиорентина» и «Интер». Для команд сезон выдался очень удачный. «Интер» в финале ЛЧ, а «Фиорентина» — Лиги конференций! В чемпионате у «фиалок» не все так хорошо, они в середине таблицы, и шансы попасть в еврокубки на следующий сезон лежат через два финала. Один из которых будет сейчас. В этом сезоне «Фиорентина» показывает, что это чисто кубковая команда и настроиться на отдельно взятый матч они могут. Очень хорошо играет Гонсалес, который забил два мяча «Базелю» и вывел их в финал. Нравится в опорной зоне Амрабат, на замену хорошо выходит Йович, про него все забыли, но не так давно он играл в «Реале». В общем, я абсолютно уверен, что «Фиорентина» выдаст хороший матч и будет играть на победу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если говорить об «Интере», команда в суперформе. Я не буду брать последнюю игру в чемпионате с «Наполи», так как «Интер» вышел вторым составом и целенаправленно готовился к Кубку. В конце первого тайма играли уже в меньшинстве и то чудом могли зацепить ничью, ведь на 86-й минуте Лукаку сравнял счёт, но в той игре «Наполи» был очень силён. Давайте лучше вспомним, как легко прошёл «Интер» «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов. В защите полный порядок, Джеко и Мартинес прекрасно играют и создают моменты. Мхитарян творит чудеса в свои 34 года, но сейчас у него есть травма, и игра с «Фиорентиной» под вопросом. Думаю, что «Интер» сейчас в лучшей форме, и в чемпионате они также ведут борьбу за медали. На этом отрезке все их мысли о Кубке. Моя ставка — победа «Интера», — сказал Гасилин.

Кубок Италии. Финал Кубок Италии. Финал 24 мая 2023, среда. 22:00 МСК Фиорентина Флоренция Не начался Интер М Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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