«Фиорентина» — «Интер»: ставка Александра Мостового на финальный матч Кубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 2.04.

«Фиорентина» и «Интер» встретятся в финале Кубка Италии. Обе команды претендуют на два титула в этом сезоне – Кубок страны и еврокубок. В случае «Интера» это Лига чемпионов, а «Фиорентина» может выиграть в Лиге конференций. Но в этом их матче я всё-таки отдаю предпочтение подопечным Индзаги.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» в последнем туре Серии А проиграл «Наполи» — 1:3. Так прервалась серия побед миланской команды, насчитывавшая восемь встреч во всех турнирах. В самом чемпионате команда Индзаги идёт в зоне Лиги чемпионов. Далеко не факт, что ей удастся обыграть «Манчестер Сити» в финале еврокубка. Так что «Интер» постарается финишировать в топ-4. Впрочем, сейчас клуб сконцентрируется на Кубке Италии.

«Фиорентине» в плане Серии А нужно меньше переживать, в отличие от «Интер». Клуб закрепился в середине таблицы и вряд ли поднимется сильно выше. Собственно, в последних турах «фиалки» уже не особо напрягались – чередовали победы с поражениями и ничьими.

Кубок Италии. Финал Кубок Италии. Финал 24 мая 2023, среда. 22:00 МСК Фиорентина Флоренция Не начался Интер М Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Недавно в полуфинале Лиге конференций подопечные Винченцо Итальяно играли с «Базелем». Команды закончили обе встречи со счётом 2:1, но благодаря голу в дополнительное время в финал всё-таки вышла «Фиорентина». Тяжёлые вышли матчи у противников.

Да, обе команды добились успехов в еврокубках. Но, конечно, путь «Фиорентины» был не таким сложным, как у «Интера». Да и если смотреть статистику последних их матчей, а также турнирное положение в Серии А, всё становится понятно. Считаю очевидной тут ставку на победу «Интера», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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