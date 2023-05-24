«Фиорентина» — «Интер»: ставка Виктора Гусева на финал Кубка Италии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер».
Ставка: обе забьют за 1.77.
«В последнем туре чемпионата перед финалом Кубка Италии «Интер» играл против чемпионов из Неаполя. Ряд основных футболистов миланцев остался в запасе. Началось всё не слишком удачно — «Интер» заработал удаление и пропустил. Затем Лукаку сравнял счёт, но в самой концовке «Интер» пропустил ещё дважды и проиграл. «Интер» борется за попадание в Лигу чемпионов. Видимо, с «Ювентуса» всё же снимут очки, поэтому задача для миланцев упрощается. Конечно, «Интер» будет держать в уме финал Лиги чемпионов.
Свой финал есть и у «Фиорентины». 7 июня фиалки сыграют в финале Лиги конференций против «Вест Хэма», так что у них впереди тоже важный матч. В предыдущем туре Серии А «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино». В нынешнем чемпионате Италии соперники обменялись гостевыми победами. «Фиорентина» забивала «Интеру» в четырёх последних очных матчах. «Интер», в свою очередь, забивал «Фиорентине» в пяти последних личных встречах.
На пути к финалу Кубка Италии «Фиорентина» прошла «Сампдорию», «Торино» и «Кремонезе». У «Интера» путь был более сложным — «Парма», «Аталанта» и «Ювентус». Миланцы на ходу, до поражения от «Наполи» они одержали восемь побед кряду. «Фиорентине» и не снилась такая глубина состава, но это крепкий орешек, который способен дать бой даже финалисту Лиги чемпионов», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 17.94.
Агент: Карпукас мог получить предложение от «Зенита».
Рахимов: чтобы «Рубин» был конкурентоспособным, ему нужно усиление.
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