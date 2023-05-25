США — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2023 США – Чехия.

Ставка: победа США за 1.91.

«Если суммировать итоги группового этапа, то можно выразиться так: от США ожидалось меньше, от чехов – больше. Чехи умудрились под конец и вовсе скатиться на четвёртое место, тогда как звёздно-полосатые за семь матчей регулярки потеряли всего одно очко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Статистика опять-таки на стороне американцев. Она в этой паре вообще интересная. На Олимпиадах и Кубках мира чехи явно сильнее. На чемпионатах мира картина противоположная, тут уже американцы выигрывают в последнее время чаще. Ждали мы, конечно, что чехи по ходу турнира разгонятся, но как-то у них не пошло. А американцы как начали чемпионат, так в одном темпе групповую часть и провели. И, сдаётся, темпа этого на чехов вполне хватит, даже если те начнут вязать звёздно-полосатых по рукам и ногам, как в последнем туре это делали шведы.

Предположу не слишком результативный четвертьфинал, но при этом тотал выше 4.5 уехать должен. А победит в итоге сборная США, причём для этого ей вполне хватит основного времени. Но сценарий матча может оказаться весьма огненным», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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