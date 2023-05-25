США — Чехия: ставка Владимира Плющева на четвертьфинальную игру ЧМ-2023

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира США – Чехия.

Ставка: победа Чехии в матче за 2.60.

«Этот матч вызывает, конечно, повышенный интерес. Тут и статус соперников, и высокая значимость самого поединка. На кону выход в полуфинал, а это не шутки, серьёзный рубеж.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Чехи умеют вгрызаться в своих оппонентов, особенно в фаворитов. А в предстоящей игре подопечные Кари Ялонена точно не в роли Голиафа. Сборная США пока выглядит на этом чемпионате мира явно предпочтительнее. Групповой этап это только подтверждает. Там подопечные Дэвида Куинна заняли первое место в своей восьмёрке, забросив при этом больше всех шайб – 38. Из них восемь у Каттера Готье. А ещё у американцев результативно действуют Ти Джей Тайнэн (1+9) и Рокко Гримальди (4+5).

Однако у чехов есть Доминик Кубалик (8+4) и Роман Червенка (3+6). А ещё эта европейская сборная обладает такой способностью, как подстраиваемость под соперников. Причём под любых. Это у чехов получается просто отлично. Да и семь побед в 11 последних матчах над «звёздно-полосатыми» тоже говорят о многом. Кстати, в 2022 году на ЧМ чешская сборная в матче за третье место обыграла США – 8:4. Сейчас такого града шайб мы не увидим, но команда Кари Ялонена пройдёт дальше. Победа сборной Чехии в матче», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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