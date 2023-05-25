Канада — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на игру 1/4 финала чемпионата мира

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Канада – Финляндия.
Ставка: победа Канады в матче за 2.15.
«За последнее время мы привыкли, что подобные противостояния на чемпионатах мира случаются не раньше финала. А тут – четвертьфинал. Виноваты в этом, конечно же, финны, потому что какой спрос с родоначальников? Они на групповых этапах вовсю куражатся и дуркуют, а играть в хоккей начинают только в плей-офф. Получается, что начнут и на этот раз.
А вот у финнов такой могучей практики глобальных метаморфоз в плей-офф ещё не было. Как начинали они турнир бледной копией самих себя двух предыдущих лет, так в итоге недалеко от неё ушли. Немного, конечно, ушли, по отдельным компонентам заметно прибавили. Но, если канадцы снова вызверятся, как они это делают в плей-офф, финнам точно не устоять.
Думаю, заруба будет серьёзная и достаточно результативная. Нынешняя сборная Финляндии начала неожиданно много пропускать, но при этом и забивает куда больше обычного. Поэтому уверен, что тотал выше 4.5 заскочит. И, вполне возможно, соперникам для выяснения отношений основного времени не хватит — хватило бы дополнительного. Но в итоге в полуфинал шагнут канадцы, снова всех обманувшие и заставившие поверить в свою слабость и недееспособность. Ведь приличные команды норвежцам не проигрывают, а эти смогли. Тут-то они финнов и подловят», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 17.94.
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