Швеция – Латвия: прогноз Максима Лебедева на встречу плей-офф ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Швеция – Латвия.

Ставка: победа Швеции за 1.48.

«Как и ожидалось, швейцарцы от щедрот своих всё-таки одарили сборную Латвии очками, которые были так нужны латышам для попадания в плей-офф. Более того, латыши даже победили и «на ленточке» обогнали в турнирной таблице не только сборную Словакии, которая из-за этого осталась без плей-офф, но и сборную Чехии. И в четвертьфинале сыграют не с грозными американцами, а с куда более спокойными шведами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Наверное, это для сборной Латвии лучше. Все-таки быстрые и юркие американцы разорвали бы латышей «на ветошь», тогда как более основательные и ленивые шведы, даже имея огромное игровое преимущество, делать этого не станут. И вообще могут позволить Латвии зацепиться за результат и провисеть в таком состоянии почти до конца матча.

Но ближе к концу шведы всё равно своего добьются – не мытьем, так катаньем. Уж они-то в этом поднаторели. И хотя обычно с началом плей-офф скандинавы внезапно теряются, и непонятно, куда у них всё девается, на этот раз предположу, что терять себя они начнут уже в полуфинале. А в четвертьфинале латышей пройдут, хоть те и станут играть «на разрыв аорты».

Итак, достаточно малорезультативный и поэтому скучноватый матч «на любителя» с тоталом, не превышающим 7,5. И с итоговой победой шведов, добытой в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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