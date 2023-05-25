«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» в 32-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 3 за 1.82.

«Раньше эти команды встречались в борьбе за чемпионство, а сейчас ситуация куда более печальная для них. Но у «Манчестера» впереди финал Кубка Англии, пока же надо набрать 1 очко в двух матчах, чтобы точно занять место в лигочемпионской четверке. «Ливерпуль» совершил хороший рывок, но все-таки поздновато спохватился, догнать «МЮ» не успел.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Про «Челси» что можно сказать? Лондонцы одержали одну победу за 2,5 месяца. Ужас без конца – так, наверное, можно описать сезон «Челси». При этом сколько денег потрачено на трансферы. В принципе, уже все болельщики ждут, что что-то изменится в следующем сезоне, а на этот не обращают внимания. Но для этого надо будет хорошо поработать летом, причем речь не только о команде, но и о клубе, которому надо почистить состав.

В последнем матче «Челси» проиграл «Манчестер Сити» — 0:1. Могли и не уезжать из Манчестера. Две подряд игры с манкунианцами. Там был забит всего 1 мяч, думаю, ситуация повторится. Если посмотреть на статистику, то подавляющее большинство встреч «Челси» — это максимум 2 гола. С чего ситуация должна измениться сейчас? «Челси» сыграет закрыто, у «Юнайтед» в атаке тоже ничего интересного не получается. В пяти последних матчах «МЮ» было забито суммарно 6 мячей – 1:0, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0. Ставлю на тотал меньше 3», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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