Прогноз на матч Первой лиги «Алания» — «Балтика»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Мелбет Первой лиги «Алания» — «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» с форой (0) за 1.97.

«Алания» находится в сложной ситуации. Клуб идёт на третьем месте турнирной таблицы и готовится к плей-офф за выход в РПЛ, но РФС не выдал лицензию для выступления в Премьер-Лиге. Наивно полагать, что это никак не скажется на настрое футболистов и тренерского штаба. К тому же команда является номинальными хозяевами — встреча пройдёт в Грозном, фактически на нейтральном поле.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балтика» в минувшем туре проиграла на домашней арене «Рубину» со счётом 0:1 и находится в скверном настроении. Главный тренер Сергей Игнашевич хоть и рассказал, что золотые медали Первой лиги никто не помнит, но явно хочет реабилитироваться за поражение. Мотивация гостей будет на высоте.

«Балтика» обладает лучшей обороной в Первой лиге. Команда умеет терпеть и выжидать момент для решающей контратаки. Несмотря на несколько хороших игр, в действиях футболистов «Алании» слишком много индивидуальных ошибок. Кроме того, в пользу версии о победе гостей говорит история очных встреч. Рекомендуем изучить ставку на победу «Балтики» с форой (0) за коэффициент 1.97.

Экспресс с коэффициентом 27.72.

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