Эксперты назвали фаворита ЧМ-2023 по хоккею после матчей 1/4 финала

Вчера на ЧМ-2023 состоялись четвертьфинальные поединки. Главную сенсацию преподнесла сборная Латвии, выбившая из борьбы команду Швеции — 3:1. Удивила и Германия, обыгравшая одного из фаворитов группового этапа — команду Швейцарии — 3:1. Кроме того, в полуфиналы пробились сборные Канады и США, обыгравшие, соответственно, Финляндию и Чехию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По оценке букмекеров, главный фаворит чемпионата мира — сборная Канады. Поставить на её победу можно с коэффициентом 2.15. В полуфинале канадцы сыграют с Латвией, шансы прибалтийской страны победить оценили коэффициентом 10.00.

Поставить на сборную США можно за 2.45. Американцы в полуфинале встретятся со сборной Германии. Вероятность успеха этой команды оценили коэффициентом 7.00.

Матчи 1/2 финала пройдут 27 мая, а днём позже мы узнаем, кто станет чемпионом мира по хоккею.

Экспресс с коэффициентом 27.72.

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