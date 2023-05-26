Карацев — Де-Альборан: эксперты назвали фаворита матча квалификации «Ролан Гаррос»

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Сегодня в Париже (Франция) будут сыграны решающие матчи квалификации турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Россиянин Аслан Карацев, посеянный в отборе под первым номером, встретится с американцем Николасом Морено-Де-Альбораном. Начало встречи запланировано на 13:30 мск.

Фаворитом предстоящего матча эксперты считают 29-летнего россиянина. Победа Карацева оценивается букмекерами коэффициентом 1.32. Успех 25-летнего американца идёт за 3.28.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победа Аслана с форой (-4) гейма идёт с коэффициентом 1.95, а фора (+4) на Николаса оценивается коэффициентом 1.79.

Общий тотал меньше 21.5 гейма оценён в 1.96, а тотал больше 21.5 — за 1.89.

В первых двух раундах квалификации Карацев обыграл француза Пьер-Юга Эрбера и доминиканца Ника Хардта.

Экспресс с коэффициентом 27.72.

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