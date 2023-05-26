Карацев — Де-Альборан: эксперты назвали фаворита матча квалификации «Ролан Гаррос»

Сегодня в Париже (Франция) будут сыграны решающие матчи квалификации турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Россиянин Аслан Карацев, посеянный в отборе под первым номером, встретится с американцем Николасом Морено-Де-Альбораном. Начало встречи запланировано на 13:30 мск.
Фаворитом предстоящего матча эксперты считают 29-летнего россиянина. Победа Карацева оценивается букмекерами коэффициентом 1.32. Успех 25-летнего американца идёт за 3.28.
Победа Аслана с форой (-4) гейма идёт с коэффициентом 1.95, а фора (+4) на Николаса оценивается коэффициентом 1.79.
Общий тотал меньше 21.5 гейма оценён в 1.96, а тотал больше 21.5 — за 1.89.
|1
|2
|3
|
|
В первых двух раундах квалификации Карацев обыграл француза Пьер-Юга Эрбера и доминиканца Ника Хардта.
Экспресс с коэффициентом 27.72.
Турнирная сетка Рыбакиной на Ролан Гаррос: через тернии к титулу?
Дэвис — Блинкова: россиянка сыграет за выход в финал с равной соперницей.
Чесноков: на «Ролан Гаррос» только Свёнтек не испытает проблем с Андреевой.
- 26 мая 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 мая 2023
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 23 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00