Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Сочи» – «Зенит».
Ставка: ТБ 3.5 за 2.27.
«Сочи» в нынешнем сезоне является одной из самых нестабильных команд чемпионата. Постоянные корректировки на тренерской скамейке не привели ни к чему хорошему, поэтому теперь южане готовы финишировать в нижней части турнирной таблицы. Впрочем, главная цель на концовку достигнута – вылет клубу из элитного дивизиона давно не грозит, а о будущем будут думать потом.
Предстоящая игра с «Зенитом» последняя для сочинцев, в которой у них есть серьёзная мотивация. Во-первых, это последний домашний матч сезона и болельщики ждут сенсации. Во-вторых, в первом круге санкт-петербуржцы забили хозяевам семь безответных голов. Шанс на то, чтобы частично взять реванш, у них есть. Даже эксперты дают на победу фаворита в матче высокие коэффициенты, потому что он уже в полной мере доигрывает сезон. Сергей Семак активно проворачивает ротацию состава, и уже на протяжении двух матчей подряд его подопечные не могут выиграть.
Однако важно отметить, что уступать любому из оставшихся соперников гости не намерены – они отобрали очки у «Краснодара» и «Оренбурга» (2:2), забивая решающие голы в добавленное ко второму тайму время после ничьих в первом. Поэтому проиграть «Зенит» за счёт класса не должен, но точно пропустит и, возможно, не раз. Основной ставкой возьмём тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.27.
Экспресс с коэффициентом 27.72.
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