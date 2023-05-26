«Фонбет» — лауреат премии MarSpo Awards 2023

Букмекерская компания «Фонбет» стала победителем в двух номинациях премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards. Торжественное мероприятие прошло в Москве 25 мая.
Команда БК «Фонбет» победила в номинации «Лучшая спонсорская активация с бюджетом от 1 млн рублей» за организацию товарищеского матча между ПФК ЦСКА и медийной командой 2DROTS. Члены жюри премии также высоко оценили развитие бренда «Фонбет» и удостоили беттинг-компанию специальной наградой «Бренд года в спорте».
Ряд проектов БК «Фонбет» занял призовые места в следующих номинациях:
- серебро: «Лучшая реклама спортивного клуба/события/организации»;
- бронза: «Лучшая активация спонсорских прав в спорте», «Лучший маркетинг спортивного события» и «Лучшая работа с VIP-аудиторией»
MarSpo Awards – профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга.
«Чемпионат» тоже стал лауреатом премии, победив в номинации «Самое популярное спортивное диджитал медиа в 2022 году».
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