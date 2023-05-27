«Кёльн» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Бавария».
Ставка: победа «Кёльна» с форой (+1.5) за 2.02.
«Бавария» ещё сохраняет шансы стать чемпионом Германии, но для этого надо обыграть «Кёльн» и надеяться на неудачу «Боруссии» Дортмунд.
Мне кажется, что «Бавария» сама не слишком верит в реальность подобного сценария. «Боруссия» будет играть дома, поэтому окажет серьёзное давление на «Майнц».
В целом для «Баварии» вторая половина сезона прошла скомканно. Футбол был сумбурный. Вряд ли она разгромит «Кёльн». Может, и выиграет, но не больше, чем в один мяч. Мне кажется, что большей разницы не будет, если мюнхенцы вообще выиграют. Поэтому моя ставка — «Кёльн» с форой (+1,5)», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
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