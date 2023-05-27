Канада – Латвия: прогноз Максима Лебедева на полуфинал ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Канада – Латвия.

Ставка: Канада не проиграет и ТМ 6.5 за 1.45.

«Полагаю, что в ужасном состоянии находилась после четвертьфинала сборная Швеции. Которая всего ожидала от сборной Латвии, но такого не ожидала точно. Даже при тех условиях, что у шведов постоянно не пойми куда все девается в плей-офф, а латыши играли у себя дома перед своими болельщиками. Как говорится, возможна любая неожиданность, но не до такой же степени!

Лучшие прогнозы на сегодня.

Возможно ли повторение латвийского чуда теперь, уже с командой Канады? Твердо говорю: нет, невозможно! Во-первых, потому что Канада в плей-офф – это вам не разборно-сборная, с фабрики мягких игрушек Швеция. Во-вторых, потому что снаряд дважды в одну воронку не падает. Поэтому можно смело предполагать, что в меру оставшихся сил латыши кровушки у родоначальников попьют, но на этот раз «собаку не покусают». Будет все наоборот, то есть все правильно. Получим мы достаточно средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом ниже 6,5. И итоговой победой сборной Канады, которая вполне может случиться и за пределами основного времени, но все равно останется победой сборной Канады», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

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