США — Германия: прогноз Максима Лебедева на игру 1/2 финала ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 США – Германия.

Ставка: США не проиграет и ТБ 4.5 за 1.95.

«Не хочу злорадствовать, но и удержаться не могу. Злорадство моё относится к тем коллегам-экспертам, которые, захлёбываясь, предсказывали, как сборная Швейцарии порвёт на ветошь команду Германии. Более того, вообще не понимаю, в чём тут был бином Ньютона, ведь всё лежало на поверхности. Швейцарцы очень мощно начали групповой турнир, но по ходу его не прибавляли, а наоборот. И слабый матч был у них последним в группе, с латышами. Тогда как немцы, мерзопакостно стартовав в чемпионате с трёх поражений, дальше всё время разгонялись и набивали руку на более слабых соперниках. В итоге мы и получили, что четвёртая команда группы выбила в четвертьфинале первую. А теперь, кстати, может выбить и ещё одну первую, правда, это будет сделать гораздо тяжелее.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прежде всего потому, что США – это не Швейцария. И 30 бросками по воротам за 60 минут «звёздно-полосатые» не ограничатся. Бросков этих, особенно если по ходу матча американцы будут «гореть», окажется раза в полтора больше – это минимум. И будут они гораздо опаснее швейцарских.

Поэтому смею предположить, что немцы, безусловно, красавцы и свою бронзу на этом чемпионате мира возьмут наверняка (не латышам же её отдавать). А вот с американцами, скорее всего, не справятся. При этом матч получится достаточно зажигательным и шайб будет не так уж и мало, с тоталом выше 4.5. Но в основное ли время, за его ли пределами «звёздно-полосатые» всё равно победят, чтобы устроить в Европе североамериканский финал», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

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