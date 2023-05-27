«Торпедо» – «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Торпедо» – «Оренбург» в 29-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 1.5 в 1-м тайме за 2.14.
«Еще один матч про голы — это встреча в «Лужниках». «Торпедо», также отправившееся уже в Первый дивизион, сыграет против «Оренбурга».
«Оренбург» — команда лихая, играющая сама и дающая играть сопернику. «Торпедо» играет вообще непонятно в какой, бессистемный футбол. Очень много ошибок в обороне. Поэтому, ну, чего отсиживаться в обороне. Хороший стадион, отличный, практически не будет болельщиков, хорошая акустика. Для «Оренбурга» большим подспорьем является переход с искусственного поля дома на большой стадион, главную арену страны. Сыграть в «Лужниках» и для аргентинцев интересно.
В общем, голы будут, голы должны быть в этом матче. Я думаю, что они будут уже в первом тайме, чего сидеть, раскачиваться, отсиживаться, команды сыграют смело.
Мой прогноз – тотал 1-го тайма больше 1,5 мяча за 2,14. Не вижу других мотивов, чтобы сыграть иначе. Можно чистую победу «Оренбурга» попробовать сыграть, но это же «Торпедо», команда может упереться, и кто знает, как пойдет, тем более у «Оренбурга» тоже никаких особо задач на концовку сезона нет. Голы, голы! Первый тайм больше 1,5 за 2,14», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
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