«Севилья» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Севилья» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Севильи» за 2.95.

«Севилья» и «Реал» Мадрид сойдутся в рамках одного из последних туров испанской Примеры. Мотивация у соперников совершенно разная. Не уверен, что три очка тут точно достанутся мадридцам.

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«Реал» тяжело завершает сезон, чередует победы с поражениями. Так, недавно у подопечных Анчелотти отобрали очки «Реал Сосьедад» (0:2) и «Валенсия» (0:1). Из-за этого «сливочные» пока не гарантировали себе финиш на второй строчке — у них на хвосте сидит «Атлетико», уступая только одно очко. Так что в оставшихся турах географические соседи будут бороться за серебро чемпионата.

У «Севильи» же совсем другая ситуация. Клуб всё ещё идёт в середине таблицы, на десятой строчке. Однако положение команд в Примере сейчас таково, что красно-белые имеют шанс попасть в еврокубки, ведь идущая на седьмом месте «Осасуна» отрывается от подопечных Хосе Луиса Мендилибара всего на одно очко. Правда, для такого успешного завершения сезона севильцам нужно ждать поражений ещё пары соперников — «Жироны» и «Атлетика».

При этом клуб мог бы уже располагаться в зоне еврокубков, но в последних турах «Севилья» несколько раз потеряла очки — 0:0 с «Бетисом» и 1:1 с «Эльче».

Я не жду тут лёгкой победы «Реала». Команда довольно лениво завершает сезон. Сейчас мадридцы больше концентрируются на расистских скандалах, связанных с Винисиусом. А вот у «Севильи» есть вполне чёткая цель — попасть в еврокубки.

Во второй половине сезона красно-белые выглядели уже не так плохо. «Реал» же доигрывает этот чемпионат без особой мотивации. Так что я тут рискну и поверю в победу «Севильи», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

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