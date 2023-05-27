«Севилья» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Севилья» — «Реал» Мадрид.
Ставка: победа «Севильи» за 2.95.
«Севилья» и «Реал» Мадрид сойдутся в рамках одного из последних туров испанской Примеры. Мотивация у соперников совершенно разная. Не уверен, что три очка тут точно достанутся мадридцам.
«Реал» тяжело завершает сезон, чередует победы с поражениями. Так, недавно у подопечных Анчелотти отобрали очки «Реал Сосьедад» (0:2) и «Валенсия» (0:1). Из-за этого «сливочные» пока не гарантировали себе финиш на второй строчке — у них на хвосте сидит «Атлетико», уступая только одно очко. Так что в оставшихся турах географические соседи будут бороться за серебро чемпионата.
У «Севильи» же совсем другая ситуация. Клуб всё ещё идёт в середине таблицы, на десятой строчке. Однако положение команд в Примере сейчас таково, что красно-белые имеют шанс попасть в еврокубки, ведь идущая на седьмом месте «Осасуна» отрывается от подопечных Хосе Луиса Мендилибара всего на одно очко. Правда, для такого успешного завершения сезона севильцам нужно ждать поражений ещё пары соперников — «Жироны» и «Атлетика».
При этом клуб мог бы уже располагаться в зоне еврокубков, но в последних турах «Севилья» несколько раз потеряла очки — 0:0 с «Бетисом» и 1:1 с «Эльче».
Я не жду тут лёгкой победы «Реала». Команда довольно лениво завершает сезон. Сейчас мадридцы больше концентрируются на расистских скандалах, связанных с Винисиусом. А вот у «Севильи» есть вполне чёткая цель — попасть в еврокубки.
Во второй половине сезона красно-белые выглядели уже не так плохо. «Реал» же доигрывает этот чемпионат без особой мотивации. Так что я тут рискну и поверю в победу «Севильи», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
Ду Кейрос рассказал, что сомневался в переходе в «Зенит».
Голкипер «Факела» Илья Свинов вернётся в «Спартак» по окончании сезона.
Тен Хаг заявил, что «МЮ» нужно усиление состава.
- 27 мая 2023
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 26 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 мая 2023
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00