«Интер» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Интер» — «Аталанта».
Ставка: ничья за 3.85.
«Интер» примет дома «Аталанту» в матче 37-го тура итальянского чемпионата. Пару дней назад миланцы победили в Кубке Италии. Так что не уверен, что подопечные Индзаги подойдут к этой встрече в лучших кондициях.
Ситуация в таблице Серии А сейчас очень интересная. До сих пор точно неизвестно, кто попадёт в Лигу чемпионов, кроме «Наполи» и «Лацио». Дополнительную интригу добавил и очередной штраф «Ювентуса», откинувший их сразу на седьмое место. «Интер» сейчас идёт третьим и обгоняет ближайших преследователей в лице «Милана» и «Аталанты» на два и пять очков. Поэтому успех в этом туре позволит миланцам точно закрепиться в топ-4.
А вот у бергамасков на хвосте сидят ещё «Рома» и «Ювентус», отстающие на одно и два очка. Поэтому подопечные Гасперини тут тоже настраиваются только на победу. При удачном стечении обстоятельств они могут даже в топ-4 подняться, обогнав «Милан».
В последнее время «Аталанта» чередовала победы и поражения. В том числе не справился клуб с «Салернитаной» — 0:1. А вот «Интер» шёл на длинной серии побед, которая прервалась только в 36-м туре — 1:3 с «Наполи».
Я всё-таки буду отталкиваться в этом прогнозе от нынешней формы команд. «Интер» после победы в Кубке Италии мог несколько дней погулять. Сейчас клубу будет тяжело все 90 минут на равных противостоять «Аталанте». Ставлю тут на ничью», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
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