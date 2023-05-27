«Краснодар» – ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 27 мая

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА в 29-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ЦСКА не проиграет и ТМ 3.5 за 2.03.

«Очень любопытная игра нас ожидает в Краснодаре. «Краснодар» — ЦСКА — последний домашний матч для южан, такой предвестник суперфинала Кубка России в «Лужниках» 11 июня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» сейчас в хорошей форме, здорово команда готова, бежит, новый тактический вариант предлагает, как в последней встрече с «Ростовом», когда сыграли в два нападающих — Батчи и Кордобу. Но есть проблемы в обороне: не будет Кайо, он получил травму, не будет, скорее всего, Алонсо (по уважительной причине), поэтому будет экспериментальный центр защиты.

ЦСКА после поражения от «Спартака» все равно остается на 2-м месте, и это важный матч с точки зрения распределения команд в турнирной таблице. «Спартак» в этом туре играет с «Пари НН», скорее всего, он выиграет. Так что ЦСКА в этом матче проигрывать, конечно, нежелательно. Он может лишиться 2-го места в турнирной таблице.

Думаю, что будет тяжелый, не очень результативный футбол, потому что ЦСКА вообще мало пропускает. 2 мяча, забитые «Спартаком», — это очень большое достижение для красно-белых, да и для любого соперника армейцев. Роше отменили дисквалификацию, он в этом матче сможет принять участие. Вряд ли у ЦСКА будут какие-то сверхсерьезные изменения, поэтому вряд ли мы увидим 4 забитых мяча в этой встрече. И я сомневаюсь, что ЦСКА проиграет. Мой прогноз — ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3,5 за 2,03», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

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