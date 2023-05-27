«Краснодар» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.20.

«Краснодар» и ЦСКА сыграют в одном из последних туров РПЛ. «Армейцы» претендуют на финиш на втором месте в этом сезоне. Ну а «быкам» даже попадание в топ-3 уже не светит. Но я все равно не считаю, что гостям тут будет легко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последнем туре ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2) – своему конкуренту за вторую строчку. Пока что команда Федотова сохранила свою позицию. Однако «красно-белые» теперь имеют всего на одно очко меньше, чем у «армейцев». Как это часто бывает, не обошлось дерби без судейских скандалов. А ведь до этого ЦСКА шел на длинной серии без поражений, в которой, в том числе, обыгрывал «Зенит».

«Краснодар» выступал более нестабильно в последнее время, если сравнивать с ЦСКА. В четырех турах клуб чередовал ничьи и победы. Причем поделили очки «быки» с очень разными соперниками – с «Уралом» (1:1), идущим намного ниже в таблице, и с лидирующим «Зенитом» (2:2). В матче с питерцами «Краснодар» вел в счете до последних минут. Но чемпион РПЛ успел сделать итоговый счет ничейным.

Сейчас краснодарцы набрали неплохую форму. Конечно, особых перспектив у клуба уже нет в этом сезоне. Но я думаю, что «быки» все равно не намерены уступать в оставшихся турах. Так что ЦСКА будет не так просто тут. Даже если армейцы выиграют, то точно не с большим отрывом в счете.

Я все-таки склоняюсь к успеху гостей. Предлагаю поставить на победу ЦСКА», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

Ду Кейрос рассказал, что сомневался в переходе в «Зенит».

Голкипер «Факела» Илья Свинов вернётся в «Спартак» по окончании сезона.

Тен Хаг заявил, что «МЮ» нужно усиление состава.