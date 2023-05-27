«Севилья» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» – «Реал Мадрид» в 37-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Реал» после прошлого тура вернулся на второе место в таблице. Помог «Атлетико», умудрившийся не удержать перевес в три мяча в игре с «Эспаньолом». Думаю, «Реалу» всё-таки хочется закончить сезон выше соседей, в этом есть какая-то принципиальность. А для «Севильи» главный матч – это финал Лиги Европы с «Ромой». В чемпионате с новым тренером она выправила положение, поднявшись уже на 10-е место.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Матчи «Севильи» с грандами на её поле – это всегда интересно, результативно. Стадион сумасшедший, это ощущается даже по телекартинке. Болельщики неистово гонят севильцев вперёд. А здесь ещё и сам «Реал» приезжает. Всегда приятно обыграть такого соперника. И сейчас такой шанс будет, ведь у мадридцев немало проблем. Не сыграют Бензема и Винисиус. Но Анчелотти знает, как перестроить атакующую линию. Родриго, забивший победный мяч в прошлом туре, появится на острие. А Себальос, сделавший голевую, наверняка может выйти с первых минут в центре поля. Будет очень много передач на рывки Родриго. И где-то он сбежит. Оборона «Севильи» стала выглядеть лучше, но по именам она смотрится достаточно средне.

Севильцы на своём поле играют результативно, если не брать дерби. Но тогда команда была измотана матчем с «Ювентусом». Сейчас совсем другое дело. Можно укрепить веру в себя перед «Ромой». Я поставлю на «обе забьют», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

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