«Динамо» — «Локомотив»: смотри прямую трансляцию матча РПЛ!

28 мая пройдёт матч 29-го тур РПЛ «Динамо» — «Локомотив». Начало — в 16:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Важное противостояние в 29-м туре РПЛ! «Динамо» уволило Славишу Йокановича и горит желанием доказать болельщикам, что дела в команде налаживаются. «Локомотив» же провёл весну лучше всех, легко вышел из опасной зоны и хочет завершить сезон на мажорной ноте. Кто победит в этом матче?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Динамо» — «Локомотив».