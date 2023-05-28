«Динамо» — «Локомотив»: смотри прямую трансляцию матча РПЛ!
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28 мая пройдёт матч 29-го тур РПЛ «Динамо» — «Локомотив». Начало — в 16:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Важное противостояние в 29-м туре РПЛ! «Динамо» уволило Славишу Йокановича и горит желанием доказать болельщикам, что дела в команде налаживаются. «Локомотив» же провёл весну лучше всех, легко вышел из опасной зоны и хочет завершить сезон на мажорной ноте. Кто победит в этом матче?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Динамо» — «Локомотив».
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