«Спартак» — «Пари НН»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН».
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.00.
«Командам нужны очки. «Спартак» вплотную подобрался ко второму месту, а «Нижний Новгород» ведёт борьбу за выживание, обезопасив себя от прямого вылета. Но никому не хочется играть в стыках, поэтому команда постарается набрать очки, тем более что в последнем туре ей играть против «Химок», которые уже вылетели. Так что с турнирной точки зрения это очень интересная игра.
Мы знаем, что «Нижний Новгород» возглавляет Сергей Юран, который играл и работал в «Спартаке». Это амбициозный человек, который настроит «Нижний Новгород» как на последний бой.
«Спартак» провёл хорошую игру против ЦСКА, были хорошие скорости в этой встрече, особенно в перемещении без мяча, хоть с первым пасом у Литвинова и возникали проблемы. Думаю, что через фланги «Спартак» будет вскрывать оборону соперника, который будет играть очень глубоко.
Гости, пока есть силы, будут обороняться очень компактно, да и «Спартак» прибавляет в основном во втором тайме. «Спартак» будет постепенно прибавлять, забьёт гол, а «Нижнему Новгороду» ничего не останется, как идти вперёд. Появятся свободные зоны, которыми «Спартак» воспользуется. Победа «Спартака» с форой (-1,5)», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 11.04.
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