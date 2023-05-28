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«Спартак» — «Пари НН»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

«Спартак» — «Пари НН»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.00.

«Командам нужны очки. «Спартак» вплотную подобрался ко второму месту, а «Нижний Новгород» ведёт борьбу за выживание, обезопасив себя от прямого вылета. Но никому не хочется играть в стыках, поэтому команда постарается набрать очки, тем более что в последнем туре ей играть против «Химок», которые уже вылетели. Так что с турнирной точки зрения это очень интересная игра.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мы знаем, что «Нижний Новгород» возглавляет Сергей Юран, который играл и работал в «Спартаке». Это амбициозный человек, который настроит «Нижний Новгород» как на последний бой.

«Спартак» провёл хорошую игру против ЦСКА, были хорошие скорости в этой встрече, особенно в перемещении без мяча, хоть с первым пасом у Литвинова и возникали проблемы. Думаю, что через фланги «Спартак» будет вскрывать оборону соперника, который будет играть очень глубоко.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Гости, пока есть силы, будут обороняться очень компактно, да и «Спартак» прибавляет в основном во втором тайме. «Спартак» будет постепенно прибавлять, забьёт гол, а «Нижнему Новгороду» ничего не останется, как идти вперёд. Появятся свободные зоны, которыми «Спартак» воспользуется. Победа «Спартака» с форой (-1,5)», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 11.04.

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