«Ювентус» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Ювентус» — «Милан».
Ставка: победа «Ювентуса» за 2.39.
«Ювентус» и «Милан» сойдутся в одном из последних туров Серии А. С туринцами, конечно, происходит поразительная история. После второго штрафа за сезон клуб опустился в таблице и уже рискует не попасть в Лигу чемпионов.
Сейчас «старая синьора» с 59 очками расположилась на седьмом месте, хотя до штрафа туринцы боролись за вторую строчку. Причём сняли очки с команды Аллегри прямо перед встречей с «Эмполи», в которой она ещё и уступила — 1:4.
Призрачные шансы на возвращение в топ-4 у «Ювентуса» есть — отставание от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков. Однако слишком много соперников по чемпионату должны уступить в заключительных турах, чтобы клуб вернулся в первую четвёрку.
Одним из противников, который теперь мешает туринцам вернуться в зону ЛЧ, и является «Милан». Команда идёт на четвёртом месте. У неё есть равные шансы как на повышение в таблице, так и на понижение. Разрыв с соседями выше и ниже составляет всего пару очков. Так что финал сезона в Италии будет очень интересным.
Подопечные Пиоли чередовали разные результаты в последнее время. В том числе потеряла очки команда в играх со «Специей» (0:2) и «Кремонезе» (1:1). А вот «Ювентус» до неудачи с «Эмполи» часто выигрывал. Смогли туринцы обыграть даже своего соседа по зоне еврокубков — 2:0 с «Аталантой».
В общем, встреча будет очень интересной. В прошлом матче «Ювентус» выходил на поле подавленным — ему только что дали штраф. Сейчас же у «старой синьоры» появится спортивная злость. С желанием вернуться в топ-4 команда Аллегри, по моему мнению, обыграет «Милан», который сам зачастил с потерями очков в последнее время. Ставлю на победу «Ювентуса», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 11.04.
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