«Лидс» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Тоттенхэм».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.70.

«Лидс», скорее всего, вылетит в Чемпионшип. Оговорка пока ещё справедлива, потому что нужно дождаться результатов последнего тура. Не всё в руках «Лидса».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лидсу» нужно побеждать, чтобы иметь шанс остаться в АПЛ. «Тоттенхэму» тоже нужно побеждать и забивать как можно больше мячей, чтобы постараться обойти «Астон Виллу» и попасть в еврокубки на следующий сезон. Надо выходить и рубиться.

У «Тоттенхэма» беда с гостевыми матчами – побед не было с января. У «Лидса» нет постоянства, но в этой игре мотивация будет запредельная. В матчах этих команд залетает достаточное количество мячей, поэтому здесь стоит сыграть обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 11.04.

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