«Лидс» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Тоттенхэм».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.70.
«Лидс», скорее всего, вылетит в Чемпионшип. Оговорка пока ещё справедлива, потому что нужно дождаться результатов последнего тура. Не всё в руках «Лидса».
«Лидсу» нужно побеждать, чтобы иметь шанс остаться в АПЛ. «Тоттенхэму» тоже нужно побеждать и забивать как можно больше мячей, чтобы постараться обойти «Астон Виллу» и попасть в еврокубки на следующий сезон. Надо выходить и рубиться.
У «Тоттенхэма» беда с гостевыми матчами – побед не было с января. У «Лидса» нет постоянства, но в этой игре мотивация будет запредельная. В матчах этих команд залетает достаточное количество мячей, поэтому здесь стоит сыграть обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 11.04.
Кан и Салихамиджич покинут посты в руководстве «Баварии».
Президент «Урала»: с удовольствием выкупим Помазуна.
«Рубин» не будет награждать Леонида Слуцкого медалью Первой лиги.
- 28 мая 2023
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 26 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 мая 2023
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00