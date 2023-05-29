Павлюченкова — Фрухвиртова: эксперты назвали фаворита матча 1-го круга «Ролан Гаррос»

29 мая в матче первого круга женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет с чешкой Линдой Фрухвиртовой. Начало — в 12:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом Павлюченкову. На победу россиянки можно поставить за коэффициент 1.33. Выигрыш Фрухвиртовой оценивается котировкой 3.38.

Поставить с форой (-4.5) на Павлюченкову можно за 1.86, а фора (+4.5) на Фрухвиртову идёт за 1.94. На ТБ 20.5 гейма ставки принимаются за 1.83, а тотал меньше 20.5 идёт за 1.97.

Это будет первая личная встреча двух теннисисток на турнирах категории WTA. Анастасия сейчас занимает 333-е место в мировом рейтинге WTA, возвращаясь в тур после травмы. 18-летняя чешка сейчас 59-я ракетка мира.

Экспресс с коэффициентом 6.46.

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