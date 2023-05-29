Карацев — Попырин: букмекеры назвали фаворита матча первого круга «Ролан Гаррос»

29 мая в Париже (Франция) пройдут очередные матчи первого круга грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Россиянин Аслан Карацев встретится с Алексеем Попыриным, представляющим Австралию. Начало встречи запланировано на 13:30 мск.

Фаворитом предстоящего матча эксперты считают 29-летнего россиянина. Победу Аслана Карацева букмекеры оценили коэффициентом 1.72. Успех 22-летнего австралийца идёт за 2.13.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победа Карцева с форой (-2) гейма идёт с коэффициентом 1.90, а поставить на Попырина с форой (+2) можно с коэффициентом 1.87.

Тотал меньше 38.5 гейма оценён в 1.92, а тотал больше 38.5 — за 1.87. Таким образом, аналитики не ждут, что матч завершится быстро, в трёх партиях.

Карацев в настоящий момент — 62-я ракетка мира, а Попырин располагается на 82-м месте в мировом рейтинге. Ранее эти теннисисты никогда не встречались друг с другом на турнирах ATP.

Экспресс с коэффициентом 6.46.

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