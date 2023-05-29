Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Викинг».

Ставка: победа «Будё-Глимт» с форой (-1.5) за 2.05.

«Будё-Глимт», ставший одной из главных сенсаций европейского футбола два года назад, в прошлом году не смог защитить звание чемпионов Норвегии. Старт чемпионата 2023 года показал, что команда с севера страны вновь не намерена никому отдавать золотые медали, одержав семь побед при одной ничьей в первых восьми матчах сезона. Единственная потеря очков у «Будё-Глимт» произошла в домашнем матче с «Бранном» (2:2), который делит с «Викингом» вторую строчку в турнирной таблице.

Лучшие прогнозы на сегодня.

При этом в четырёх из пяти последних матчей чемпионата с участием «молний» забивали обе команды, а в трёх из этих матчей зрители увидели не менее четырёх мячей. Особо отметим, что два последних очных матча «Будё-Глимт» с «Викингом» завершились с результатами 5:4 и 5:3.

Ворота «Будё-Глимт» защищает Никита Хайкин. Российский вратарь вернулся в Норвегию после неудачной попытки заиграть в Англии, где всю зиму просидел на скамейке запасных «Бристоль Сити». В первых четырёх матчах за «Будё-Глимт» после возвращения Хайкин пропустил всего один гол, но далее его статистика уже не такая впечатляющая – семь пропущенных мячей в пяти матчах.

«Викинг» – восьмикратный чемпион Норвегии, но последние золотые медали клуб из Ставангера завоёвывал в 1991 году, а на пьедестале последний раз оказывался два сезона назад. В прошлом чемпионате «Викинг» занял только 11-е место, но старт текущего чемпионата команде явно удался – четыре победы и две ничьих в семи матчах. Правда, плотность в турнирной таблице такова, что команда, набравшая на четыре очка меньше, идёт девятой, тогда как «Викинг» формально считается главным преследователем «Будё-Глимт».

«Викинг» выиграл только одну из трёх гостевых игр чемпионата, забив в этих матчах всего три мяча. На выезде у «Будё-Глимт» всем тяжело – и командам чемпионата Норвегии, и международным соперникам. Поставим на победу хозяев с разницей минимум два мяча.

Экспресс с коэффициентом 6.46.

Месси и Мбаппе вошли в символическую сборную сезона чемпионата Франции.

Жозе Моуринью близок к уходу из «Ромы».

«Зенит» готов оформить трансфер вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.