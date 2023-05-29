«Даллас» — «Вегас»: ставка Михаила Зислиса на шестой матч полуфинала НХЛ

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Вегас».

Ставка: ничья за 4.20.

«Сюжет серии «Далласа» и «Вегаса» обострился после победы «Старз» в пятом матче. «Голден Найтс» выиграли три первых матча, но затем позволили соперникам сократить отставание до минимума (3-2).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Четыре из пяти матчей финала Западной» конференции затянулись до овертаймов. Этот факт только подтверждает, что соперники достойны друг друга и в серии нет очевидного фаворита. «Даллас» по-прежнему играет без права на ошибку. Положение «Вегаса» после двух поражений стало менее комфортным. Не исключено, что в шестом матче команды закроются и сыграют предельно аккуратно, чтобы не дарить сопернику лёгкие голы. В таком случае весьма вероятен очередной овертайм. В шестой игре поставлю на ничью в основное время», — сказал Зислис.

Экспресс с коэффициентом 6.46.

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