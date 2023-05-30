«Севилья» — «Рома»: время начала финала Лиги Европы, кто фаворит, прогнозы и ставки

31 мая пройдёт финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Финал в этом году состоится в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире финал Лиги Европы покажет телеканал «Матч!».

Главным арбитром финала Лиги Европы будет Энтони Тейлор из Англии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом «Севилью». На команду Хосе Луиса Мендилибара можно сделать ставку с коэффициентом 2.75, это примерно 36% вероятности. Успех «Ромы» Жозе Моуринью оценили коэффициентом 3.00 (32% вероятности). На ничью в основное время тоже предлагают коэффициент 3.00 (32%).

Аналитики не ждут результативный футбол в финале Лиги Европы: поставить на ТМ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.55, а на ТБ 2.5 дают коэффициент 2.65. На то, что обе команды смогут забить в основное время, можно сделать ставку за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 14.82.



«Арсенал» удалил пост с поздравлениями в адрес Аршавина.

Маурисио Почеттино назначен главным тренером «Челси».



В «Локомотиве» рассказали о повышении зарплаты Дзюбы.