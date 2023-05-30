Тьяго Уайлд — Даниил Медведев: прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос» Тьяго Уайлд — Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева с форой (-8) за 1.76.

Текущий сезон складывается для Даниила Медведева максимально удачно. Он определённо один из лучших в карьере российского теннисиста. Даниил выступил на 10 турнирах, и в шести из них добрался до финала, а с ABN AMRO World Tennis Tournament, Qatar ExxonMobil Open, Dubai Duty Free Tennis Championships, Miami Open и Internazionali BNL d'Italia он привёз трофеи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Игровой прогресс Медведева на грунте заметен невооружённым глазом. На грунтовых кортах он выиграл в 10 встречах из 12. К «Ролан Гаррос» Даниил подходит в приподнятом духе, продемонстрировав уверенную игру на «Мастерсе» в Риме, где он проиграл только один сет, отдав соперникам суммарно лишь 48 геймов.

Тьяго Уайлд преодолел сито квалификации. Недооценивать бразильца не стоит. За его плечами нет больших побед, но в текущем сезоне он также здорово прибавил, выиграв Challenger Vina del Mar и Buenos Aires Challenger. После триумфа в Аргентине он отправился в Париж.

Тьяго Уайлд в турнирах серии ATP Challenger выиграл в 23 из 30 матчей на глине. Бразилец может здорово размять Медведева в первом раунде «Ролан Гаррос».

Рекомендуем ставку на победу Даниила Медведева с форой (-8 геймов) за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 14.82.

Аванесян: знала, что должна показать свой максимум в матче с Бенчич.

Ястремская: не ожидала такой реакции публики на действия Костюк.

Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова: казахстанка начинает путь к финалу.