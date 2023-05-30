Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Турции «Анкарагюджю» — «Галатасарай».

Ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1) за 2.25.

«Анкарагюджю» активизировался в последних турах и смог улучшить своё положение в борьбе за сохранение прописки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Галатасарай» близок к возвращению чемпионского титула. За три тура до конца сезона «львы» возглавляют турнирную таблицу и опережают на пять очков ближайшего преследователя.

Подопечные Окана Бурука предпочитают владеть игровой инициативой и действовать с позиции силы. Они владеют мячом в среднем 57,1% игрового времени: проводят 44% встречи в середине поля и 33% — у штрафной соперников. Футболисты выполняют по 18,8 удара по воротам (из них 7,2 — в створ), и забили 73 мяча. Мауро Икарди принял участие в каждом третьем результативном действии команды — забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. Аргентинский форвард ощутимо прибавил после международной паузы, забив десять голов и записав на свой счёт один ассист в последних семи встречах.

Рекомендуем ставку на победу «Галатасарая» с форой (-1) за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 14.82.

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