«Фенербахче» — «Антальяспор»: прогноз на матч чемпионата Турции с коэффициентом 9.00

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Турции «Фенербахче» — «Антальяспор».

Ставка: 2:1 за 9.00.

«Фенербахче» продолжает погоню за «Галатасараем» в чемпионской гонке и держит в уме, что в следующем туре их ждёт стамбульское дерби. Однако оно лишится турнирного значения, если «Галатасарай» выиграет свой матч или если «Фенербахче» потеряет очки с «Антальяспором». Для гостей предстоящей встречи она уже не имеет турнирного значения.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Фенербахче» не проигрывает на протяжении семи матчей Суперлиги – пять побед и две ничьи. В шести матчах подряд на своём поле «Фенербахче» забивает минимум два мяча — правда, это не всегда гарантирует победу, потому что «канарейки» часто никак не могут сохранить свои ворота на замке. В 14 из 15 последних матчей чемпионата Турции с участием «Фенербахче» забивали обе команды.

«Антальяспор» на отрезке в последние 12 матчей одержал три победы при четырёх поражениях. Один из неудачных матчей был с «Бешикташем» (1:3). «Фенербахче» выиграл у «Антальяспора» три из пяти последних матчей. Две победы были одержаны со счётом 2:1 и ещё одна – со счётом 2:0. Ещё два матча завершились вничью 1:1. Текущее соотношение сил команд указывает нам на то, что эта тенденция продолжится. Рисковые игроки могут зайти на точный счёт 2:1 в пользу «Фенербахче» за 9.00.

Экспресс с коэффициентом 14.82.

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