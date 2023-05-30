Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Кайсериспор».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.95.

В матче предыдущего тура «Фатих Карагюмрюк» уступил «Трабзонспору» (1:4). Несколько дней спустя клуб объявил, что Андреа Пирло ищет новую работу, а команду к оставшимся матчам сезона будет готовить Алпарслан Эрдем. Естественно, плохо проведённый матч не причина отставки столь статусного тренера. Руководство «Фатих Карагюмрюк» было готово продолжать сотрудничество, но, судя по всему, Пирло намерен срочно вернуться в Италию, чтобы приступить к работе с другим клубом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как бы то ни было, «Фатих Карагюмрюк» проиграл три матча подряд, хотя до этого у команды была серия из 10 матчей, в которых был проиграна только встреча с «Фенербахче» (1:2). В том матче свой пятый и пока последний гол в сезоне забил Магомед Оздоев, которого Пирло переквалифицировал в игрока нападения. Неизвестно, останется ли Оздоев в Стамбуле на следующий сезон, но российский полузащитник проявил себя очень хорошо.

«Кайсериспор» тоже в кризисе – пять матчей без побед, а также четыре поражения в семи последних встречах, каждая из которых – с разницей не менее двух мячей. «Фатих Карагюмрюк» выиграл у «Кайсериспора» оба своих домашних матча со счётом 3:0, а в первом круге текущего чемпионата стамбульцы одержали победу со счётом 4:2.

В четырёх из пяти последних матчей «Фатих Карагюмрюк» и в восьми из девяти последних игр «Кайсериспора» забивалось не менее четырёх мячей. Матч практически не имеет турнирного значения для команд, поэтому результат не будет сильно давить на игроков. Поставим на тотал больше 3.5 мяча.

Экспресс с коэффициентом 14.82.

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